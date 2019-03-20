Американские уфологи заметили на орбите Земли еще один гигантский корабль инопланетян
До сих пор американские уфологи и независимые эксперты считали “Черный рыцарь” единственным внеземным кораблем, периодически появляющимся на орбите Земли. Однако во время просмотра Google Sky они обнаружили еще один гигантский объект инопланетян, приблизившийся к нашей планете на минимальное расстояние.
Специалисты смогли хорошо рассмотреть технологию гуманоидов, имеющую почти 2-метровую длину и 100-метровый диаметр, будучи поражены такими параметрами. По сравнению со спутниками, корабль пришельцев выглядит огромным, а также внешне напоминает сигару.
Сюжеты быстро были опубликованы в Сети, заинтриговав пользователей. Многие особы сравнили новый объект с астероидом Oumuamua, давно не дающим покоя астрономам из-за непредсказуемого поведения. Кроме того, он тоже внешне немного похож на новую технологию внеземных существ, после чего многие специалисты заподозрили между ними взаимосвязь.
Специалисты смогли хорошо рассмотреть технологию гуманоидов, имеющую почти 2-метровую длину и 100-метровый диаметр, будучи поражены такими параметрами. По сравнению со спутниками, корабль пришельцев выглядит огромным, а также внешне напоминает сигару.
Сюжеты быстро были опубликованы в Сети, заинтриговав пользователей. Многие особы сравнили новый объект с астероидом Oumuamua, давно не дающим покоя астрономам из-за непредсказуемого поведения. Кроме того, он тоже внешне немного похож на новую технологию внеземных существ, после чего многие специалисты заподозрили между ними взаимосвязь.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:24