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Американские уфологи заметили на орбите Земли еще один гигантский корабль инопланетян

До сих пор американские уфологи и независимые эксперты считали “Черный рыцарь” единственным внеземным кораблем, периодически появляющимся на орбите Земли. Однако во время просмотра Google Sky они обнаружили еще один гигантский объект инопланетян, приблизившийся к нашей планете на минимальное расстояние.
Американские уфологи заметили на орбите Земли еще один гигантский корабль инопланетян

Специалисты смогли хорошо рассмотреть технологию гуманоидов, имеющую почти 2-метровую длину и 100-метровый диаметр, будучи поражены такими параметрами. По сравнению со спутниками, корабль пришельцев выглядит огромным, а также внешне напоминает сигару.

Сюжеты быстро были опубликованы в Сети, заинтриговав пользователей. Многие особы сравнили новый объект с астероидом Oumuamua, давно не дающим покоя астрономам из-за непредсказуемого поведения. Кроме того, он тоже внешне немного похож на новую технологию внеземных существ, после чего многие специалисты заподозрили между ними взаимосвязь.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:24

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