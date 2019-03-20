Минтруд объяснил новую схему индексации пенсии





В Минтруде рассказали о новой схеме, по которой будут индексировать денежное обеспечение пенсионеров после принятия закона. В тех регионах, где пенсия не равна прожиточному минимуму, её повысят на недостающую сумму благодаря дополнительной выплате. Сперва уполномоченные ведомства установят, нужно ли довести денежное обеспечение до ПМП тому или иному лицу. После будет проведена индексация.Ежегодно прожиточный минимум для пенсионера станет расти за счёт надбавки к ЕДВ и индексации. По старой схеме, как решила Госдума, постепенное повышение пенсий было незначительным.Так, если она росла за счёт увеличения процента индексации, то дополнительная выплата, наоборот, снижалась. Новый закон обеспечит пенсионерам ещё больше ЕДВ.Каждый год станет расти как прожиточный минимум, так и процент индексации. Таким образом, россиянин, получающий всего 8 тысяч рублей, через 2 года вместе с полагающимися прибавками и дополнительными выплатами получит 11 тысяч.