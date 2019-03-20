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Саймон Марданшин разозлился, когда узнал, что его новая девушка хранит дорогостоящее украшение от бывшего парня

Один из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин рассердился, когда узнал, что его новая возлюбленная Анастасия Якуб по-прежнему хранит дорогостоящее украшение от бывшего молодого человека.

Саймон Марданшин разозлился, когда узнал, что его новая девушка хранит дорогостоящее украшение от бывшего парня

Как выяснилось, в свое время Анастасии подарили браслет стоимостью в 5 тысяч евро.

Недолго суждено было продлиться идиллии в паре Марданшина и Якуб. И если еще недавно яблоком раздора были девушки, которые якобы хотели отбить Саймона у Анастасии, а также бездействие длинноволосой красавицы, то на этот раз в ситуацию оказался вовлечен экс-избранник девушки.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, которую уже сегодня, 20 марта 2019 года увидят в эфире телеканала «ТНТ». На ролике запечатлено, как Марданшин разгневано «набросился» на Якуб с претензиями. Нужно сказать, что Анастасия так и не поняла, что на самом деле происходит.

Саймон Марданшин разозлился, когда узнал, что его новая девушка хранит дорогостоящее украшение от бывшего парня

Впрочем, брюнетке пришлось с неохотой, но все-таки дать ответ на вопрос возлюбленного. Отметим, что Саймон еще больше разозлился, когда услышал ответ.

«Спроси у бывшего или смотри в Интернете! Если хочешь правду знать..Ладно, давай будет 5 тысяч евро..», - ответила Анастасия избраннику.

К слову, Марданшина настолько сильно взбесил ответ Якуб, что он начал на весь остров кричать, что больше молчать не намерен. Со слов Саймона стало понятно, что Анастасия получила такое дорогостоящее украшение от мужчины, с которым лишь время от времени встречалась, чтобы хорошо провести время.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06

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