«Инопланетянин»: Григорьев-Аполлонов рассказал о первом впечатлении после встречи с Леонтьевым

Григорьев-Аполлонов часто ходил с родителями на концерты исполнителей, неподвижно стоявших у микрофона. Выступление Леонтьева стало для 8-летнего мальчика «всплеском эмоций», так как он увидел выскочившего на сцену «инопланетянина с африканской шевелюрой», облаченного в роскошный серебряный комбинезон. Шоу-программа и супер-песни певца поразили юного зрителя, и он заявил родителям, что хочет стать артистом.Звезда «Иванушек» рассказал эту историю Валерию Леонтьеву, когда сам стал знаменитым. Григорьев-Аполлонов поздравил легендарного исполнителя с юбилеем и поблагодарил его за свой «выбор и судьбу».