«Инопланетянин»: Григорьев-Аполлонов рассказал о первом впечатлении после встречи с Леонтьевым
Андрей Григорьев-Аполлонов в честь 70-летнего юбилея Валерия Леонтьева обнародовал в своем Instagram-микроблоге его раннее фото. Певец признался, что во время первой встречи с харизматичным артистом был поражен его энергетикой и воспринял его, как инопланетянина.
Григорьев-Аполлонов часто ходил с родителями на концерты исполнителей, неподвижно стоявших у микрофона. Выступление Леонтьева стало для 8-летнего мальчика «всплеском эмоций», так как он увидел выскочившего на сцену «инопланетянина с африканской шевелюрой», облаченного в роскошный серебряный комбинезон. Шоу-программа и супер-песни певца поразили юного зрителя, и он заявил родителям, что хочет стать артистом.
Звезда «Иванушек» рассказал эту историю Валерию Леонтьеву, когда сам стал знаменитым. Григорьев-Аполлонов поздравил легендарного исполнителя с юбилеем и поблагодарил его за свой «выбор и судьбу».
Григорьев-Аполлонов часто ходил с родителями на концерты исполнителей, неподвижно стоявших у микрофона. Выступление Леонтьева стало для 8-летнего мальчика «всплеском эмоций», так как он увидел выскочившего на сцену «инопланетянина с африканской шевелюрой», облаченного в роскошный серебряный комбинезон. Шоу-программа и супер-песни певца поразили юного зрителя, и он заявил родителям, что хочет стать артистом.
Звезда «Иванушек» рассказал эту историю Валерию Леонтьеву, когда сам стал знаменитым. Григорьев-Аполлонов поздравил легендарного исполнителя с юбилеем и поблагодарил его за свой «выбор и судьбу».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:55