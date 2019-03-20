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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский приняли участие в фотосессии для Tatler

Телеведущая, актриса и блогер Юлия Высоцкая и ее 81-летний муж, режиссер Андрей Кончаловский приняли участие в черно-белой фотосессии для популярного российского журнала Tatler. Кадры очень понравились артистке, и она решила показать подписчикам личного Instagram-блога самый "особенный" из них.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский приняли участие в фотосессии для Tatler

На опубликованном в аккаунте Юлии Высоцкой снимке, лишенном ярких красок, звезда запечатлена с любимым супругом в темном прозрачном платье в горошек. Артистка улыбается и мечтательно смотрит вверх. Образ знаменитости был прекрасно дополнен черными туфлями на каблуке. В комментарии к фотографии телезвезда призналась, что это ее любимый снимок из фотосессии для Tatler. 45-летняя Высоцкая написала, что фото снимали последним и "что-то случилось" в этот момент. По словам ведущей, все присутствующие улыбнулись во время этой съемки. Супруга именитого режиссера не стала скрывать: ей очень понравилось платье, в котором она позировала и даже знает, куда бы его надела.

Поклонники артистки высоко оценили новую публикацию Юлию Высоцкой, оставляя самые яркие и теплые комплименты и пожелания: "Шик", "Как вы разглядели друг друга?", "Прекрасная пара, Юля вы прямо, как вылитая Грейс Келли". Несмотря на свой возраст, телеведущая выглядит очень молодо и редко пользуется косметикой. Это ценят почитатели ее творчества и постоянно удивляются, как Высоцкой удается сохранять красоту, не прибегая к услугам эстетической медицины и косметологии.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:50

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