Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский приняли участие в фотосессии для Tatler

На опубликованном в аккаунте Юлии Высоцкой снимке, лишенном ярких красок, звезда запечатлена с любимым супругом в темном прозрачном платье в горошек. Артистка улыбается и мечтательно смотрит вверх. Образ знаменитости был прекрасно дополнен черными туфлями на каблуке. В комментарии к фотографии телезвезда призналась, что это ее любимый снимок из фотосессии для Tatler. 45-летняя Высоцкая написала, что фото снимали последним и "что-то случилось" в этот момент. По словам ведущей, все присутствующие улыбнулись во время этой съемки. Супруга именитого режиссера не стала скрывать: ей очень понравилось платье, в котором она позировала и даже знает, куда бы его надела.Поклонники артистки высоко оценили новую публикацию Юлию Высоцкой, оставляя самые яркие и теплые комплименты и пожелания: "Шик", "Как вы разглядели друг друга?", "Прекрасная пара, Юля вы прямо, как вылитая Грейс Келли". Несмотря на свой возраст, телеведущая выглядит очень молодо и редко пользуется косметикой. Это ценят почитатели ее творчества и постоянно удивляются, как Высоцкой удается сохранять красоту, не прибегая к услугам эстетической медицины и косметологии.