Уфолог Скотт Уоринг обнаружил конструкции и корабли пришельцев на снимках астероида Бенну
Уфолог Скотт Уоринг давно уже обвиняет NASA в сокрытии важной информации, касающейся реальности существования внеземной жизни. Он обнаружил конструкции и корабли пришельцев на снимках астероида Бенну, опубликовав сюжеты в Сети.
Эксперт внимательно изучил снимки космического объекта, чтобы не упустить мельчайших подробностей. Во время просмотра он сразу обратил внимание, что на поверхности астероида Бенну кроме огромных башен и сооружений, напоминающих пирамиды, находятся корабли гуманоидов, которые могли быть оставлены ими с древних времен.
Внеземные технологии до сих пор хранятся в этом месте, но также уфолога заинтриговали черные и серебристые камни, предназначение которых неизвестно. Все артефакты являются доказательством, что человечество не одиноко на просторах Вселенной, а потому агентству стоит задуматься над данным вопросом.
Эксперт внимательно изучил снимки космического объекта, чтобы не упустить мельчайших подробностей. Во время просмотра он сразу обратил внимание, что на поверхности астероида Бенну кроме огромных башен и сооружений, напоминающих пирамиды, находятся корабли гуманоидов, которые могли быть оставлены ими с древних времен.
Внеземные технологии до сих пор хранятся в этом месте, но также уфолога заинтриговали черные и серебристые камни, предназначение которых неизвестно. Все артефакты являются доказательством, что человечество не одиноко на просторах Вселенной, а потому агентству стоит задуматься над данным вопросом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:44