Уфолог Скотт Уоринг обнаружил конструкции и корабли пришельцев на снимках астероида Бенну





Эксперт внимательно изучил снимки космического объекта, чтобы не упустить мельчайших подробностей. Во время просмотра он сразу обратил внимание, что на поверхности астероида Бенну кроме огромных башен и сооружений, напоминающих пирамиды, находятся корабли гуманоидов, которые могли быть оставлены ими с древних времен.Внеземные технологии до сих пор хранятся в этом месте, но также уфолога заинтриговали черные и серебристые камни, предназначение которых неизвестно. Все артефакты являются доказательством, что человечество не одиноко на просторах Вселенной, а потому агентству стоит задуматься над данным вопросом.