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Учёные: Длительное нахождение на большой высоте влияет на память человека

Учёные рассказали о влиянии на память человека длительного нахождения на большой высоте. Когнитивные способности оценили у горных народов.
Учёные: Длительное нахождение на большой высоте влияет на память человека

Как пишет Brain and Behavior, исследователи узнали, как изменяются функции мозга под действием большой высоты, сопровождаемой нехваткой кислорода. Чтобы узнать, как справляются с этим жители гор, учёные проанализировали их умственные способности. Прежде всего, большая высота влияет на пространственную память, то есть запоминание информации об окружении. Человек начинает хуже ориентироваться в пространстве.

В вербальной памяти плохо сохраняются данные о различных действиях. Живя в горах, есть риск столкнуться со снижением внимания, ведь для нормального функционирования мозга в него должно поступать достаточно кислорода.

Тем не менее, последние исследования показывают, что коренные жители горных регионов хорошо адаптируются к условиям среды. Механизмы эффекта, связанного с нехваткой кислорода, в науке до этого не связывали с умственными способностями.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:37

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