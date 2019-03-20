«Выровнял лобик»: Эвелина Бледанс пришла на прием к «любимому доктору красоты»
Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram-микроблоге фотографию с неизвестным мужчиной. Звезда пояснила, она заглянула к своему «любимому доктору красоты», привезла ему носки в рамках акции «Мы разные», а он ей «выровнял лобик».
Специалист посоветовал Бледанс «не грустить и не морщиться». Актриса понимает, «женщина всегда должна оставаться женщиной» и следить за своим внешним видом, но иногда ей просто не хватает времени. «Я немного забросила себя - нельзя так», - отметила телезвезда и добавила, что для свершения «больших дел», нужно хорошо выглядеть.
Бледанс еще накануне решила обратиться к депутатам Госдумы с предположениями в поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Знаменитость организовала акцию «Мы все разные» и попросила поклонников поддержать особенных людей, надев не одинаковые носки 21 марта. Актриса заявила, что после посещения «доктора красоты» и бьюти-процедуры чувствует себя уверенней, она облачится в красивое платье и помчится в парламент.
Специалист посоветовал Бледанс «не грустить и не морщиться». Актриса понимает, «женщина всегда должна оставаться женщиной» и следить за своим внешним видом, но иногда ей просто не хватает времени. «Я немного забросила себя - нельзя так», - отметила телезвезда и добавила, что для свершения «больших дел», нужно хорошо выглядеть.
Бледанс еще накануне решила обратиться к депутатам Госдумы с предположениями в поддержку семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Знаменитость организовала акцию «Мы все разные» и попросила поклонников поддержать особенных людей, надев не одинаковые носки 21 марта. Актриса заявила, что после посещения «доктора красоты» и бьюти-процедуры чувствует себя уверенней, она облачится в красивое платье и помчится в парламент.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:30