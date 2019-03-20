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Надежда Бабкина зажигательно станцевала в день своего 69-летия

Надежда Бабкина 19 марта отметила свой 69-й день рождения на сцене театра «Русская песня», приняв участие в спектакле «Калина красная». Перед выходом к зрителю именинница зажигательно отплясывала с огромным букетом.
Надежда Бабкина зажигательно станцевала в день своего 69-летия

Видеоролик, демонстрирующий, как 69-летняя знаменитость исполняет веселый танец под баян и аплодисменты коллег «за 15 минут до начала спектакля», обнародовала в своем Instagram-аккаунте Мария Шукшина. Она в числе других актеров, принявших участие в постановке «Калина красная», поздравила именинницу с праздником, назвав «наша мама».

Третий год подряд, призналась Бабкина, она проводит на сцене. Поклонники звезды эстрады не устают удивляться ее бодрости, позитиву. Певица покоряет публику своим талантом и неиссякаемой энергией. Многие фанаты называют артистку «королевой оптимизма» и отмечают, что, глядя на нее, «хочется жить и радоваться».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:09

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