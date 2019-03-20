Надежда Бабкина зажигательно станцевала в день своего 69-летия

Видеоролик, демонстрирующий, как 69-летняя знаменитость исполняет веселый танец под баян и аплодисменты коллег «за 15 минут до начала спектакля», обнародовала в своем Instagram-аккаунте Мария Шукшина. Она в числе других актеров, принявших участие в постановке «Калина красная», поздравила именинницу с праздником, назвав «наша мама».Третий год подряд, призналась Бабкина, она проводит на сцене. Поклонники звезды эстрады не устают удивляться ее бодрости, позитиву. Певица покоряет публику своим талантом и неиссякаемой энергией. Многие фанаты называют артистку «королевой оптимизма» и отмечают, что, глядя на нее, «хочется жить и радоваться».