Нателла Крапивина озвучила свои впечатления после гастролей Светланы Лободы в США
На своей странице в Instagram продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина озвучила свои впечатления после гастролей в США. Она опубликовала совместный снимок с исполнительницей и дизайнером Бичолой Тетрадзе, а под ним подвела итоги тура.
В социальной сети Крапивина описала свой восторг от США, но отметила, что в эту страну нужно ехать только в качестве туриста. По ее словам, только тогда оправдаются собственные ожидания от нее.
Продюсер выразила благодарность своей команде за отличную работу в туре. Фанаты Лободы прокомментировали данный пост, сказав, что звезде очень повезло с командой.
Сама певица недавно публиковала фотографию в машине, под которой написала, что ей жаль, что все проходит. Вероятно, она имела в виду окончание тура.
В социальной сети Крапивина описала свой восторг от США, но отметила, что в эту страну нужно ехать только в качестве туриста. По ее словам, только тогда оправдаются собственные ожидания от нее.
Продюсер выразила благодарность своей команде за отличную работу в туре. Фанаты Лободы прокомментировали данный пост, сказав, что звезде очень повезло с командой.
Сама певица недавно публиковала фотографию в машине, под которой написала, что ей жаль, что все проходит. Вероятно, она имела в виду окончание тура.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:02