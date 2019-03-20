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Нателла Крапивина озвучила свои впечатления после гастролей Светланы Лободы в США

На своей странице в Instagram продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина озвучила свои впечатления после гастролей в США. Она опубликовала совместный снимок с исполнительницей и дизайнером Бичолой Тетрадзе, а под ним подвела итоги тура.
Нателла Крапивина озвучила свои впечатления после гастролей Светланы Лободы в США

В социальной сети Крапивина описала свой восторг от США, но отметила, что в эту страну нужно ехать только в качестве туриста. По ее словам, только тогда оправдаются собственные ожидания от нее.

Продюсер выразила благодарность своей команде за отличную работу в туре. Фанаты Лободы прокомментировали данный пост, сказав, что звезде очень повезло с командой.

Сама певица недавно публиковала фотографию в машине, под которой написала, что ей жаль, что все проходит. Вероятно, она имела в виду окончание тура.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:02

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