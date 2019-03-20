Нателла Крапивина озвучила свои впечатления после гастролей Светланы Лободы в США

В социальной сети Крапивина описала свой восторг от США, но отметила, что в эту страну нужно ехать только в качестве туриста. По ее словам, только тогда оправдаются собственные ожидания от нее.Продюсер выразила благодарность своей команде за отличную работу в туре. Фанаты Лободы прокомментировали данный пост, сказав, что звезде очень повезло с командой.Сама певица недавно публиковала фотографию в машине, под которой написала, что ей жаль, что все проходит. Вероятно, она имела в виду окончание тура.