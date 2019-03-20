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Юлия Началова перед съемками «Один в один!» поборола лимфому

Юлия Началова, сообщил выпускник «Фабрики звезд» Егор Иващенко, предчувствовала свою скорую смерть. Артистка делилась с певцом никому не известными откровениями и рассказала, что незадолго до съемок шоу «Один в один!» поборола лимфому.
Юлия Началова перед съемками «Один в один!» поборола лимфому

Началова являлась наставницей Иващенко в проекте. Знаменитость посоветовала подопечному выбрать для перевоплощения образ Аллы Пугачевой. Артист сомневался, что у него получится правдоподобно изобразить Примадонну, так как его руки совсем не похожи на женские. Тогда Началова предложила Иващенко воспользоваться ее перчатками, скрывавшими подагру.

Наставница и ее подопечный во время работы в шоу много общались, беседовали на откровенные темы. Звезда рассказывала о себе некоторые подробности, о которых практически никто не знал, будто предчувствовала свою смерть. Иващенко стало известно, незадолго до участия в передаче «Один в один!» Началова боролась с лимфомой, и ей удалось победить это опасное онкологическое заболевание, обнаруженное медиками на ранней стадии.
Юлия Началова перед съемками «Один в один!» поборола лимфому

Певица с легкостью говорила о недуге, и выпускнику «Фабрики…» даже показалось, что она не осознает серьезности ситуации. Иващенко не исключает негативного влияния химиотерапии на иммунитет звезды, ослабившей его. Началова рассказывала о прекрасном самочувствии, хотя намекала об опасениях за свою жизнь.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:50

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