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Мать Марии Порошиной была срочно госпитализирована

Актриса Наталья Красноярская была срочно госпитализирована с Большого театра. Матери Марии Порошиной стало плохо на работе и коллеги вызвали медицинскую помощь.
Мать Марии Порошиной была срочно госпитализирована

Знаменитость даже в свои 70 лет продолжает активно работать. Она также ставит спектакли и играет в них. Помимо театра актриса снялась в нескольких фильмах.

Недавно появились данные, что Наталье Красноярской стало плохо. У нее резко появилось слабость во всем теле, а речь стала невнятной. На данный момент ничего неизвестно о заключении врачей. Ее дочь не стала разговаривать с прессой по телефону.

Мария Порошина недавно родила пятого ребенка. С детьми ей помогают няня и бабушка, так как звезда является единственным добытчиком в семье.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:43

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