Алсу поздравила Валерия Леонтьева с днем рождения
Певец 19 марта отпраздновал свое 70-летие, получив поздравления от многих коллег, среди которых была Алла Пугачева, пожелавшая юбиляру долгих лет жизни. Певица Алсу также опубликовала сообщение в Instagram, посвятив его Валерию Леонтьеву.
Звезда отметила, что кумир множества зрителей обладает невероятной энергией, которой готов поделиться с каждым поклонником на своих концертах. Алсу пожелала имениннику крепкого здоровья и творческого вдохновения, чтобы он мог дальше радовать зрителей своим талантом.
Также артистка опубликовала фото, позируя перед камерой в компании Валерия Леонтьева. Подписчики не остались в стороне и тоже присоединились к поздравлениям, адресовав много позитивных постов в адрес виновника торжества.
Звезда отметила, что кумир множества зрителей обладает невероятной энергией, которой готов поделиться с каждым поклонником на своих концертах. Алсу пожелала имениннику крепкого здоровья и творческого вдохновения, чтобы он мог дальше радовать зрителей своим талантом.
Также артистка опубликовала фото, позируя перед камерой в компании Валерия Леонтьева. Подписчики не остались в стороне и тоже присоединились к поздравлениям, адресовав много позитивных постов в адрес виновника торжества.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:22