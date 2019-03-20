АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Алсу поздравила Валерия Леонтьева с днем рождения

Певец 19 марта отпраздновал свое 70-летие, получив поздравления от многих коллег, среди которых была Алла Пугачева, пожелавшая юбиляру долгих лет жизни. Певица Алсу также опубликовала сообщение в Instagram, посвятив его Валерию Леонтьеву.
Алсу поздравила Валерия Леонтьева с днем рождения

Звезда отметила, что кумир множества зрителей обладает невероятной энергией, которой готов поделиться с каждым поклонником на своих концертах. Алсу пожелала имениннику крепкого здоровья и творческого вдохновения, чтобы он мог дальше радовать зрителей своим талантом.

Также артистка опубликовала фото, позируя перед камерой в компании Валерия Леонтьева. Подписчики не остались в стороне и тоже присоединились к поздравлениям, адресовав много позитивных постов в адрес виновника торжества.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Началова перед съемками «Один в
Мать Марии Порошиной была срочно
«Больно...»: Лидия Федосеева-Шукшина
Валерий Леонтьев мечтает стать отцом и
Алсу поздравила Валерия Леонтьева с
Ученые: Земля является галактическим
Пиар-директор Елены Берковой Максим
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман
В Сети появились качественные снимки
Евгений Плющенко умилил поклонников
Инженер NASA посоветовала человечеству
Анна Седокова намекнула поклонникам,
Chevrolet готовит к дебюту новый
Алёна Шишкова и Тимати устроили дочери
В Европе смартфон Xiaomi Redmi 7 будет
Анастасия Волочкова отметила с любимым
Ученые предложили использовать
Названы 6 неожиданных причин развития
В США высоко оценили потенциал
В Новгороде под водой обнаружен древний
В Сети Елизавета Шевыркова выразила
Автор программ о королевской семье
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold
Концепт новой «Нивы» презентуют на
Предполагаемая мать экс-участника
Ученые измерили остроту слуха
«Сильная женщина и трепетная мама»:
"Жалко не было": Дана Борисова странно
В Йемене обнаружены древние надписи с
Режиссер Хотиненко соболезнует родным
Просмотреть все новости