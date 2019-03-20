Алсу поздравила Валерия Леонтьева с днем рождения

Звезда отметила, что кумир множества зрителей обладает невероятной энергией, которой готов поделиться с каждым поклонником на своих концертах. Алсу пожелала имениннику крепкого здоровья и творческого вдохновения, чтобы он мог дальше радовать зрителей своим талантом.Также артистка опубликовала фото, позируя перед камерой в компании Валерия Леонтьева. Подписчики не остались в стороне и тоже присоединились к поздравлениям, адресовав много позитивных постов в адрес виновника торжества.