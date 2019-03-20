«Больно...»: Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на смерть Марлена Хуциева





Федосеева-Шукшина всегда считала Хуциева выдающимся мастером своего дела, обладавшим уникальным стилем. Для актрисы он был одним из самых любимых режиссеров. Печальная новость о смерти кинематографиста острой болью отразилась в душе знаменитости и ее родных, так как Хуциев и его семья многие годы являлись их близкими людьми, настоящими друзьями. Режиссер всегда защищал свои фильмы, заявляя, что их могут закрывать, но резать работы он не даст.93-летнего Хуциева госпитализировали 16 марта после того, как он потерял сознание у себя дома. Медики диагностировали у знаменитого кинематографиста желудочно-кишечное кровотечение. Выдающийся режиссер скончался 19 марта.