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Названы 6 неожиданных причин развития рака

Специалисты составили список шести неожиданных причин развития рака. Врачи утверждают, что на появление онкологии влияет не только образ жизни, но и гены.
Названы 6 неожиданных причин развития рака

Первой причиной развития рака пищевода оказалось употребление горячего чая. Постоянное питье напитков, температура которых больше 65 градусов, чревато постепенным разрушению оболочки. Вредные привычки увеличивают риск появления данной болезни в пять раз. Вторую позицию списка занял лишний вес, который связан с образованием воспалительных процессов.

Высокий рост специалисты также назвали одним из факторов развития рака. Прогулки после обеда плохо отражаются на здоровье из-за солнечных лучей. Дым от мяса и костра эксперты также связали с образованием злокачественных опухолей. На последнем месте неожиданных причин болезней расположилась ночная работа, приводящая к истощению и стрессам.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:27

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