В США высоко оценили потенциал российского боевого робота «Маркер»





Гусеничный робот, соразмерный с танком, может послужить основой для реализации различных военнотехнических изобретений. «Маркер» можно оснастить дополнительным вооружением, например, автоматом «Калашникова» или противотанковым гранатометом. Роботизированная машина обладает высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечит отрядам специального назначения успешное выполнение боевых задач и позволит эффективно проводить военные операции.Гусеничный робот управляется бойцом-оператором, а наблюдение ведет через специальные датчики. Благодаря инновационным технологиям данные о цели в «мозг» «Маркера» могут передаваться из дронов.Военнослужащему, обслуживающему машину, останется только проверить и изучить мишень, а затем отдать команду выстрела. Эксперты из США признают высокий потенциал новинки и отмечают, что раньше американцы видели такую грозу лишь в комиксах, а теперь российские конструкторы воплотили ее в жизнь, усилив военную мощь своей страны.