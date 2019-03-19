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В США высоко оценили потенциал российского боевого робота «Маркер»

Эксперты из США, специализирующиеся на военной технике, высоко оценили потенциал боевого робота «Маркер», разработанного в России. Новинка, считают американцы, стала очередным доказательством планов Москвы по усилению своего присутствия в небе и на земле.
В США высоко оценили потенциал российского боевого робота «Маркер»

Гусеничный робот, соразмерный с танком, может послужить основой для реализации различных военнотехнических изобретений. «Маркер» можно оснастить дополнительным вооружением, например, автоматом «Калашникова» или противотанковым гранатометом. Роботизированная машина обладает высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечит отрядам специального назначения успешное выполнение боевых задач и позволит эффективно проводить военные операции.

Гусеничный робот управляется бойцом-оператором, а наблюдение ведет через специальные датчики. Благодаря инновационным технологиям данные о цели в «мозг» «Маркера» могут передаваться из дронов.

Военнослужащему, обслуживающему машину, останется только проверить и изучить мишень, а затем отдать команду выстрела. Эксперты из США признают высокий потенциал новинки и отмечают, что раньше американцы видели такую грозу лишь в комиксах, а теперь российские конструкторы воплотили ее в жизнь, усилив военную мощь своей страны.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:15

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