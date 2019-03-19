В Новгороде под водой обнаружен древний мост
В Великом Новгороде на дне реки Волхв найден мост, возведенный в период с 932 по 946-й год. Об этом мосте часто упоминалось в летописях, но доказательств его существования у историков до сих пор не было.
Исследование дна Волхова еще 14 лет назад начал Институт археологии РАН. Три года назад на дне реки было найдено несколько неровностей, а в прошлом году на дне обнаружили опору неизвестного сооружения. Тогда и появилось предположение, что это часть того самого новгородского моста.
Сейчас собрано достаточно информации, чтоб воссоздать конструкцию сооружения. Так выяснилось, что пролеты моста составляли не менее 17 метров, а опор у него было 15. Через 200 лет рядом построили другой мост, опор у которого было уже 23. Это значит, что пролеты найденного в Волхове моста были гораздо длиннее. Этот инженерный объект был очень сложным на то время.
Исследование дна Волхова еще 14 лет назад начал Институт археологии РАН. Три года назад на дне реки было найдено несколько неровностей, а в прошлом году на дне обнаружили опору неизвестного сооружения. Тогда и появилось предположение, что это часть того самого новгородского моста.
Сейчас собрано достаточно информации, чтоб воссоздать конструкцию сооружения. Так выяснилось, что пролеты моста составляли не менее 17 метров, а опор у него было 15. Через 200 лет рядом построили другой мост, опор у которого было уже 23. Это значит, что пролеты найденного в Волхове моста были гораздо длиннее. Этот инженерный объект был очень сложным на то время.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:14