АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

В Новгороде под водой обнаружен древний мост

В Великом Новгороде на дне реки Волхв найден мост, возведенный в период с 932 по 946-й год. Об этом мосте часто упоминалось в летописях, но доказательств его существования у историков до сих пор не было.
В Новгороде под водой обнаружен древний мост

Исследование дна Волхова еще 14 лет назад начал Институт археологии РАН. Три года назад на дне реки было найдено несколько неровностей, а в прошлом году на дне обнаружили опору неизвестного сооружения. Тогда и появилось предположение, что это часть того самого новгородского моста.

Сейчас собрано достаточно информации, чтоб воссоздать конструкцию сооружения. Так выяснилось, что пролеты моста составляли не менее 17 метров, а опор у него было 15. Через 200 лет рядом построили другой мост, опор у которого было уже 23. Это значит, что пролеты найденного в Волхове моста были гораздо длиннее. Этот инженерный объект был очень сложным на то время.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 6 неожиданных причин развития
В США высоко оценили потенциал
В Новгороде под водой обнаружен древний
В Сети Елизавета Шевыркова выразила
Автор программ о королевской семье
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold
Концепт новой «Нивы» презентуют на
Предполагаемая мать экс-участника
Ученые измерили остроту слуха
«Сильная женщина и трепетная мама»:
"Жалко не было": Дана Борисова странно
В Йемене обнаружены древние надписи с
Режиссер Хотиненко соболезнует родным
Экспериментаторы проверили на
В Сети появились слухи о второй
Ученые назвали шесть весомых причин,
Алла Пугачева поздравила Валерия
В Сети обнародовали первые снимки
Сауна, бассейн, гардеробные: как
Новый российский пулемет калибра 7,62
Ксения Бородина купила книги в красивом
После ухода с проекта Алёна Рапунцель
В эфире «Дома-2» впервые показали лицо
Ксения Бородина сравнила Филиппа
В РФ прошла презентация смартфона Honor
"Пиар на костях": Поклонники призвали
В России хотят реализовать проект
В Австралии обнаружили уникальную
Эксперт прокомментировал причину
Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4
Просмотреть все новости