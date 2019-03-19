В Новгороде под водой обнаружен древний мост





Исследование дна Волхова еще 14 лет назад начал Институт археологии РАН. Три года назад на дне реки было найдено несколько неровностей, а в прошлом году на дне обнаружили опору неизвестного сооружения. Тогда и появилось предположение, что это часть того самого новгородского моста.Сейчас собрано достаточно информации, чтоб воссоздать конструкцию сооружения. Так выяснилось, что пролеты моста составляли не менее 17 метров, а опор у него было 15. Через 200 лет рядом построили другой мост, опор у которого было уже 23. Это значит, что пролеты найденного в Волхове моста были гораздо длиннее. Этот инженерный объект был очень сложным на то время.