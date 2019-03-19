Автор программ о королевской семье объяснил, почему «вражду» приписали Кейт Миддлтон и Меган Маркл





Накануне, автор программ о королевской семье Ник Баллен заявил, что в реальности конфликт произошёл между братьями, а ссора зашла очень далеко, поэтому самой королеве Елизавете II пришлось сделать всё возможное для примирения внуков. Впрочем, публицист считает данное явление вполне обыденным, ведь всем братьям свойственно конфликтовать, однако не стоило допускать выхода этого наружу.Баллен считает, что журналистам выгоднее рассказывать о «войне двух принцесс», так как это выглядит более предпочтительнее: «британская роза» Кейт Миддлтон против американской актрисы Меган Маркл, но в реальности пока «враждуют» только братья.