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Складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрировали на живом видео

Складной смартфон модификации Galaxy Fold, имеющий гибкий дисплей, представители компании Samsung продемонстрировали в Сети на живом видео. Необычную новую модель представили 20 февраля вместе с флагманскими современными смартфонами модификации Galaxy S10.
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрировали на живом видео

Начало реализации устройств запланировали на апрель. Цена новой модели составит 1 980 долларов. Новинка в сложенном виде выглядит очень компактно. При этом устройство имеет большие габариты по толщине. В смартфоне производители установили анимированную заставку с крыльями бабочки. Ещё показывается в модели рабочий стол непосредственно в закрытом/открытом состоянии, а также раздел настроек и прочее.

В раскрытом состоянии гаджета на дисплее посередине довольно хорошо видна складка непосредственно на месте сгиба. Это немного испортило внешний вид данного гаджета.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02

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