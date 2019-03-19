Складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрировали на живом видео
Складной смартфон модификации Galaxy Fold, имеющий гибкий дисплей, представители компании Samsung продемонстрировали в Сети на живом видео. Необычную новую модель представили 20 февраля вместе с флагманскими современными смартфонами модификации Galaxy S10.
Начало реализации устройств запланировали на апрель. Цена новой модели составит 1 980 долларов. Новинка в сложенном виде выглядит очень компактно. При этом устройство имеет большие габариты по толщине. В смартфоне производители установили анимированную заставку с крыльями бабочки. Ещё показывается в модели рабочий стол непосредственно в закрытом/открытом состоянии, а также раздел настроек и прочее.
В раскрытом состоянии гаджета на дисплее посередине довольно хорошо видна складка непосредственно на месте сгиба. Это немного испортило внешний вид данного гаджета.
Начало реализации устройств запланировали на апрель. Цена новой модели составит 1 980 долларов. Новинка в сложенном виде выглядит очень компактно. При этом устройство имеет большие габариты по толщине. В смартфоне производители установили анимированную заставку с крыльями бабочки. Ещё показывается в модели рабочий стол непосредственно в закрытом/открытом состоянии, а также раздел настроек и прочее.
В раскрытом состоянии гаджета на дисплее посередине довольно хорошо видна складка непосредственно на месте сгиба. Это немного испортило внешний вид данного гаджета.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02