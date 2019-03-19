Складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрировали на живом видео





Начало реализации устройств запланировали на апрель. Цена новой модели составит 1 980 долларов. Новинка в сложенном виде выглядит очень компактно. При этом устройство имеет большие габариты по толщине. В смартфоне производители установили анимированную заставку с крыльями бабочки. Ещё показывается в модели рабочий стол непосредственно в закрытом/открытом состоянии, а также раздел настроек и прочее.В раскрытом состоянии гаджета на дисплее посередине довольно хорошо видна складка непосредственно на месте сгиба. Это немного испортило внешний вид данного гаджета.