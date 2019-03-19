Концепт новой «Нивы» презентуют на автосалоне в Санкт-Петербурге
Посетители международного автосалона в Санкт-Петербурге, запланированного на апрель, смогут увидеть концепт-кар Lada 4x4 Vision. Новая «Нива» удивит общественность усовершенствованным дизайном.
Концепт-кар кардинально отличается от предшественника, но новая генерация внедорожника отечественного производства пока еще пребывает на стадии разработки. Возможно, на мотор-шоу в Санкт-Петербурге, стартующем через две недели, зрителям представят не окончательную версию модели АвтоВАЗ.
Последняя модернизация Lada 4x4 проводилась в конце минувшего года. Нововведениями в усовершенствованной «Ниве» станут обновления экстерьера и интерьера, а также иные вариации освещения.
Концепт-кар кардинально отличается от предшественника, но новая генерация внедорожника отечественного производства пока еще пребывает на стадии разработки. Возможно, на мотор-шоу в Санкт-Петербурге, стартующем через две недели, зрителям представят не окончательную версию модели АвтоВАЗ.
Последняя модернизация Lada 4x4 проводилась в конце минувшего года. Нововведениями в усовершенствованной «Ниве» станут обновления экстерьера и интерьера, а также иные вариации освещения.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:53