«Сильная женщина и трепетная мама»: Юлия Ковальчук высказалась о покойной Началовой

Знаменитость не понимает, как могло случиться, что исполнительница, полная энергии и творческих планов, еще неделю назад записывала новые композиции, спешила на съемки программу «Один в один», за несколько дней «сгорела» в клинике. Ковальчук обнародовала фото Началовой в своем Instagram-аккаунте и посвятила ей пост. Певица написала, что не помнит ни одного снимка, где ее жизнерадостная тезка не улыбалась. Экс-солистка «Блестящих» не может подобрать слов, чтобы описать свою печаль и невыносимую боль непоправимой утраты.Ковальчук считает несправедливым уход из жизни молодой, сильной женщины, талантливой вокалистки, любящей и трепетной мамы. Знаменитость выразила свои соболезнования родственникам покойной певицы, ее дочери, тяжело переживающей трагедию. Многие подписчики признались, для них Юлия Началова являлась лучиком добра и света, чистой и искренней исполнительницей.