Предполагаемая мать экс-участника «Иванушек» Олега Яковлева объявилась спустя год после его смерти





Гостья ток-шоу рассказала свою историю и поведала, почему молчала и не давала о себе знать долгие годы. По ее словам, певец при рождении получил имя Каримов Руслан Рашидович. Женщина хранит детские фотографии сына, который был темноволосый и кареглазый как отец. Наследник Минидаровой пошел в детский сад Зеленодольска, а потом и в школу. До 15,5 лет, рассказала гостья Малахова, ее сын жил с ней и отчимом. От биологического родителя мальчика она ушла, когда ему исполнилось 8 месяцев. Однажды в момент ссоры отчим заявил Яковлеву, если он чем-то недоволен, пускай отправляется к своему настоящему отцу.Сын ушел, и Минидарова впервые после этого увидела его в клипе «Иванушек» на песню «Тополиный пух» в 1997 году. Лично встретиться с наследником ей удалось лишь спустя три года, когда он в составе группы гастролировал в Казани. Яковлев подбежал к ней, обнял, но попросил ничего никому не рассказывать о нем. После этого певец позвал родительницу в Москву. Он рассказывал, что, оказавшись на улице после ссоры с отчимом, ночевал на вокзале, где его заметили правоохранители. Юноша назвался сиротой, и его оформили в детский дом.Минидарова все время поддерживала связь с сыном. Он познакомил мать со своей избранницей Александрой Куцевол. Артист привез родственнице подарок из Доминиканы - перстень с большим камнем. Двоюродная сестра Минидаровой Гузель Сяпукова, появившаяся в студии «Прямого эфира», подтвердила слова родственницы. Однако после проверки на полиграфе оказалось, что женщина не приходится матерью покойному артисту, но она все равно собирается претендовать на его наследство.