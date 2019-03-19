В Йемене обнаружены древние надписи с именем неизвестного бога





В надписях упоминается потерянный храм, который был построен в честь неизвестного бога по имени Аттар Харман. Реликвия была найдена археологами в Йемене, однако в кругах науки говорят, что история этой пластины очень смутная. Со слов основателя галереи Artemis Gallery Боба Доджа, артефакт был приобретен четыре года назад у аукционного дома Калифорнии. Туда он попал из частной коллекции, владелец которой умер.Эксперты определили, что для написания текста был использован древний сабейский язык. Раньше его использовали люди, проживающие на территории нынешнего Йемена. В тексте указано, что пластина находилась в храме бога Аттар Харман. Информации об этом божестве у науки до сих пор нет.Исследователи предполагают, что храм находился возле современного города Саны. Возможно, пластину создали во время его основания.