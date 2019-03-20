Ученые: Земля является галактическим зоопарком
Ученые заявляют, что Земля является галактическим зоопарком, который охраняют инопланетяне. Вследствие этого люди не могут найти контакт с инопланетными цивилизациями.
Ведущие исследователи в Париже во время серии семинаров, которые посвящаются вопросам о внеземных перспективах, рассматривали теорию касательно галактического зоопарка. Согласно гипотезе учёных, во Вселенной имеются инопланетные цивилизации, знающие всё о людях. При этом они целенаправленно скрываются. Данные цивилизации могут вообще не иметь сходств с представителями Земли. Они также могут быть намного разумнее человека.
Поэтому встреча человечества с инопланетными гостями так и не состоялась. Есть вероятность, что пришельцы наблюдают за земными людьми, как в зоопарке.
Ведущие исследователи в Париже во время серии семинаров, которые посвящаются вопросам о внеземных перспективах, рассматривали теорию касательно галактического зоопарка. Согласно гипотезе учёных, во Вселенной имеются инопланетные цивилизации, знающие всё о людях. При этом они целенаправленно скрываются. Данные цивилизации могут вообще не иметь сходств с представителями Земли. Они также могут быть намного разумнее человека.
Поэтому встреча человечества с инопланетными гостями так и не состоялась. Есть вероятность, что пришельцы наблюдают за земными людьми, как в зоопарке.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:11