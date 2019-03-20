Дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в бикини

В этом году Киперман отправилась в Штаты, где поступила в частную школу Valley School городка Охай, хотя до этого все время жила в столице Украины и училась в международной школе. Девушка уже успела попробовать себя в роли актрисы, снявшись в шестом сезоне сериала «Дневники вампиров». Она сыграла эпизодическую роль.Сегодня дочь Веры Брежневой показала на фото свою фигуру в бикини. Ее подписчики отметили, что у нее идеальное телосложение. К слову, певица родила Соню от предпринимателя Виталия Войченко, а Сару - от бизнесмена Михаила Кипермана. С 2015 года Брежнева пребывает в браке с продюсером Константином Меладзе.