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Дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в бикини

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман на своей странице в Instagram выложила фото в купальнике. Подписчики сделали много комплиментов фигуре девушки.
Дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала фигуру в бикини

В этом году Киперман отправилась в Штаты, где поступила в частную школу Valley School городка Охай, хотя до этого все время жила в столице Украины и училась в международной школе. Девушка уже успела попробовать себя в роли актрисы, снявшись в шестом сезоне сериала «Дневники вампиров». Она сыграла эпизодическую роль.

Сегодня дочь Веры Брежневой показала на фото свою фигуру в бикини. Ее подписчики отметили, что у нее идеальное телосложение. К слову, певица родила Соню от предпринимателя Виталия Войченко, а Сару - от бизнесмена Михаила Кипермана. С 2015 года Брежнева пребывает в браке с продюсером Константином Меладзе.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:11

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