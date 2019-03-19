В Сети появились слухи о второй беременности Анастасии Костенко





Согласно слухам, появившимся накануне в Сети, молодая жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко беременна во второй раз. Информация эта пока не подтверждена самой моделью лично, но многие фанаты обсуждают даже и то, что пара теперь ожидает появление на свет мальчика.Несмотря на неточность информации, хейтеры тут же стали обсуждать, какая будет реакция на эту новость у бывшей жены Дмитрия Тарасова Ольги Бузовой, которая, в отличие от бывшего супруга, не обзавелась семьёй и даже не нашла мужчину для серьёзных отношений.