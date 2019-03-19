АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

В Сети появились слухи о второй беременности Анастасии Костенко

В Сети появились слухи о возможной второй беременности супруги Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Хейтеры тут же предположили, что известная Ольга Бузова просто не переживёт ещё одного такого удара, связанного с личным счастьем изменившего ей мужа.
В Сети появились слухи о второй беременности Анастасии Костенко

Согласно слухам, появившимся накануне в Сети, молодая жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко беременна во второй раз. Информация эта пока не подтверждена самой моделью лично, но многие фанаты обсуждают даже и то, что пара теперь ожидает появление на свет мальчика.
В Сети появились слухи о второй беременности Анастасии Костенко

Несмотря на неточность информации, хейтеры тут же стали обсуждать, какая будет реакция на эту новость у бывшей жены Дмитрия Тарасова Ольги Бузовой, которая, в отличие от бывшего супруга, не обзавелась семьёй и даже не нашла мужчину для серьёзных отношений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Жалко не было": Дана Борисова странно
В Йемене обнаружены древние надписи с
Режиссер Хотиненко соболезнует родным
Экспериментаторы проверили на
В Сети появились слухи о второй
Ученые назвали шесть весомых причин,
Алла Пугачева поздравила Валерия
В Сети обнародовали первые снимки
Сауна, бассейн, гардеробные: как
Новый российский пулемет калибра 7,62
Ксения Бородина купила книги в красивом
После ухода с проекта Алёна Рапунцель
В эфире «Дома-2» впервые показали лицо
Ксения Бородина сравнила Филиппа
В РФ прошла презентация смартфона Honor
"Пиар на костях": Поклонники призвали
В России хотят реализовать проект
В Австралии обнаружили уникальную
Эксперт прокомментировал причину
Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4
Ольга Рапунцель опять стала нецензурно
Роман Гриценко заявил, что отношения с
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Просмотреть все новости