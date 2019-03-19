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Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

У полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова накануне, 18 марта был день рождения.

Футболисту исполнилось 32 года.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

Его сводный брат рэпер T-killah на Youtube-канале выпустил ролик, где спортсмен смог показать свой дом, который он начал строить ещё с Ольгой Бузовой.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

Жизнь футболиста до недавних пор была для многих тайной и судили о ней только по редким кадрам, которые Дмитрий со своей женой Анастасией выкладывали в социальных сетях.

Они позировали на фоне лестницы внутри особняка, но не более того.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

И вот Тарасов первый раз устроил фанатам экскурсию по дому. T-Killah выложил ролик на видеохостинге YouTube как раз в день рождения Дмитрия.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

В анонсе к видео рэпер пишет, что наконец-то новый дом сдан и все едут к нему в гости.

Площадью 1 000 кв. метров коттедж, конечно, впечатляет. В доме с роскошной обстановкой есть всё, что может понадобиться молодой семье: детская комната, просторная гостиная несколько спален, бассейн, кинозал, сауна, тренажерный зал, две гардеробных и другое.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

Показывая дом, Дмитрий продемонстрировал свою большую коллекцию обуви и одежды, а также личный кабинет, где хранит свои награды.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

Кстати, вместе с T-Killah и его возлюбленной в гости к футболисту приехали одноклубники Антон и Алексей Миранчуки, а также девушка одного из них. Весёлая компания разместилась в столовой, там перекусили и обсудили дом.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

Как мы уже сообщали, этот дом "железнодорожник" стал строить, когда ещё был женат на Бузовой. После развода всё досталось молодому человеку.
Сауна, бассейн, гардеробные: как выглядит дом, который построил Дмитрий Тарасов для жены и дочери

И вот теперь в этом шикарном особняке Дмитрий живёт со своей очередной женой Настей. Именно тут у них родилась дочь Милана.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:33

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