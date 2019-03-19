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"Жалко не было": Дана Борисова странно отреагировала на смерть Юлии Началовой

Дана Борисова отличалась всегда различными странностями. После пережитой наркозависимости она продолжает удивлять своими высказываниями и делами. Накануне знаменитость странно отреагировала на смерть российской певицы Юлии Началовой.
"Жалко не было": Дана Борисова странно отреагировала на смерть Юлии Началовой

Борисова, танцуя в студии у телеведущей Аллы Довлатовой, вспомнила касательно похорон Юлии Началовой, а также Игоря Малашенко. Данное видео она выложила в Instagram. Комментируя ролик, Дана Борисова отметила, что побывала на похоронах Малашенко, и собирается на похороны Началовой. Знаменитость заметила, что, несмотря на это, жизнь продолжается, однако она плачет уже третий день. В конце она написала непонятную фразу: «Жалко не было». Пользователи Сети так и не поняли, к чему были эти последние слова.
"Жалко не было": Дана Борисова странно отреагировала на смерть Юлии Началовой

В следующей своей публикации Борисова написала, что она должна была ещё раньше других уйти из жизни из-за своих ошибок и поступков, однако она смогла обмануть судьбу. Также звезда отметила, что она настолько переживает из-за всего происходящего, что ей уже два раза приходилось вызывать скорую помощь.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:18

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