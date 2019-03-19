АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Ксения Бородина купила книги в красивом переплёте ради украшения полок в доме

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина накупила много книг в красивом переплёте ради украшения полок в загородном доме. Ведущая реалити-шоу похвасталась в Instagram тем, что собрания сочинений великих классиков отлично вписываются в её интерьер.
Ксения Бородина купила книги в красивом переплёте ради украшения полок в доме

Ксения Бородина решила посвятить книгам и литературе целый день, отправившись в магазин, где приобрела сразу несколько пакетов сочинений известных писателей. По приезду домой ведущая аккуратно расставила купленные тома по полочкам, показав поклонникам в Сети, как гармонично они вписываются в интерьер её загородного дома.
Ксения Бородина купила книги в красивом переплёте ради украшения полок в доме

Не все фанаты поддержали стремление Ксении Бородиной заполнить пустоту в доме книгами, ведь первое, что интересовало ведущую при их покупке, — это цвет и стиль переплёта, а не содержание. Многие отрицательно отнеслись не только к самой идее звезды, но и осудили её за хвастовство «неиспользуемой» литературой.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Жалко не было": Дана Борисова странно
В Йемене обнаружены древние надписи с
Режиссер Хотиненко соболезнует родным
Экспериментаторы проверили на
В Сети появились слухи о второй
Ученые назвали шесть весомых причин,
Алла Пугачева поздравила Валерия
В Сети обнародовали первые снимки
Сауна, бассейн, гардеробные: как
Новый российский пулемет калибра 7,62
Ксения Бородина купила книги в красивом
После ухода с проекта Алёна Рапунцель
В эфире «Дома-2» впервые показали лицо
Ксения Бородина сравнила Филиппа
В РФ прошла презентация смартфона Honor
"Пиар на костях": Поклонники призвали
В России хотят реализовать проект
В Австралии обнаружили уникальную
Эксперт прокомментировал причину
Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4
Ольга Рапунцель опять стала нецензурно
Роман Гриценко заявил, что отношения с
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Просмотреть все новости