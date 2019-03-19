Ксения Бородина купила книги в красивом переплёте ради украшения полок в доме

Ксения Бородина решила посвятить книгам и литературе целый день, отправившись в магазин, где приобрела сразу несколько пакетов сочинений известных писателей. По приезду домой ведущая аккуратно расставила купленные тома по полочкам, показав поклонникам в Сети, как гармонично они вписываются в интерьер её загородного дома.Не все фанаты поддержали стремление Ксении Бородиной заполнить пустоту в доме книгами, ведь первое, что интересовало ведущую при их покупке, — это цвет и стиль переплёта, а не содержание. Многие отрицательно отнеслись не только к самой идее звезды, но и осудили её за хвастовство «неиспользуемой» литературой.