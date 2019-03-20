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Евгений Плющенко умилил поклонников снимком с сыном Сашей

Фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская сейчас наслаждаются долгожданным отдыхом на Мальдивах. Спортсмен регулярно публикует снимки в микроблоге Instagram и недавно удивил своих поклонников милым снимком с сыном Сашей.
Евгений Плющенко умилил поклонников снимком с сыном Сашей

На фото запечатлены Евгений Плющенко и его звездный наследник, который пошел по стопам отца. Фигурист пожелал фолловерам «доброго мальдивского утра». В комментариях многие подписчики отметили, что Гном Гномыч, как называют ребенка родители, очень внешне похож на отца. Некоторые фолловеры заметили, что у шестилетнего Александра папины глаза. Мальчика хвалили за его лучезарную улыбку и детскую непосредственность на фото.

Саша тоже очень ждал отпуска, так как во время новогодних праздников выступал со своим звездным отцом на шоу «Лебединое озеро». В день у сына Яны Рудковской было по два представления на льду и он с достоинством выдержал это испытание. Позже Гном Гномыч с родителями поехал в Японию, чтобы показать шоу местным зрителям. Кроме этого, наследник Евгения Плющенко успел поучаствовать в соревнованиях, которые были приурочены к Дню защитника Отечества. Звездные родители очень гордятся своим талантливым сыном.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:11

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