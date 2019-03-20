Евгений Плющенко умилил поклонников снимком с сыном Сашей

На фото запечатлены Евгений Плющенко и его звездный наследник, который пошел по стопам отца. Фигурист пожелал фолловерам «доброго мальдивского утра». В комментариях многие подписчики отметили, что Гном Гномыч, как называют ребенка родители, очень внешне похож на отца. Некоторые фолловеры заметили, что у шестилетнего Александра папины глаза. Мальчика хвалили за его лучезарную улыбку и детскую непосредственность на фото.Саша тоже очень ждал отпуска, так как во время новогодних праздников выступал со своим звездным отцом на шоу «Лебединое озеро». В день у сына Яны Рудковской было по два представления на льду и он с достоинством выдержал это испытание. Позже Гном Гномыч с родителями поехал в Японию, чтобы показать шоу местным зрителям. Кроме этого, наследник Евгения Плющенко успел поучаствовать в соревнованиях, которые были приурочены к Дню защитника Отечества. Звездные родители очень гордятся своим талантливым сыном.