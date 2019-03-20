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Валерий Леонтьев мечтает стать отцом и подыскивает суррогатную мать

Валерий Леонтьев, отметивший 19 марта свой 70-летний юбилей, давно мечтает о ребенке. Жена знаменитости Людмила Исакович, прожившая с ним в браке около 50 лет, поддерживает мужа, и супруги уже несколько лет подыскивают подходящую суррогатную мать.
Валерий Леонтьев мечтает стать отцом и подыскивает суррогатную мать

Они считают, что женщина, которая согласится выносить им ребенка, должна иметь хорошие гены, приличную родословную. 70-летний Леонтьев, по словам его экс-помощника, все еще надеется стать «молодым» отцом и вместе с супругой изучает анкеты потенциальных кандидаток на роль суррогатной матери для их наследника.

Артист прожил в браке с Исакович около полувека. Жена звезды эстрады имеет собственный бизнес в Майами, является владелицей гостиницы и парикмахерской. Недавно пара приобрела новый особняк. Оформлением интерьера дома занимается супруга Леонтьева, а некоторые детали помог выбрать Филипп Киркоров, их сосед в Майами. В новом особняке звезды, возможно, появится детская комната для будущего малыша.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:25

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