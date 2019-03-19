В эфире «Дома-2» впервые показали лицо сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

«Какой же он милый.. Просто глаз невозможно отвести! Молодчинка, Ален, что все-таки решила сохранить это чудо! Счастья вам и крепкого здоровья!», - продолжают оставлять комментарии подписчики Алены в ее микроблоге.

Не секрет, что полтора месяца после появления на свет малыша новоиспеченная мамочка отказывалась не только показывать единственного наследника поклонникам проекта, но и даже называть его имя.Впрочем, считанные часы назад Алена и Илья решили раскрыть тайну внешности и имени мальчика. За несколько минут буквально все социальные сети облетели видеоролики, на которых запечатлена недавняя фотосессия Рапунцель-младшей и Яббарова.Нужно сказать, что многим поклонникам «Дома-2» показалось, что малыш является маленькой копией своего отца, однако некоторые зрители, наоборот, уверены, что мальчик похож на маму.Стоит отметить, что Рапунцель-младшая решила озвучить и имя, которое она дала малышу. Выяснилось, что молодая мамочка назвала первенца Богданом, а отчество и фамилию дала свою.Отныне мальчика следует величать – Богдан Дмитриевич Савкин. К слову, поклонники реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз поспешили поддержать Алену в решении дать мальчику свою фамилию, так как убеждены, что Яббаров не оценит этого.