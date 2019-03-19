В эфире «Дома-2» впервые показали лицо сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова
На телеканале «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», где впервые показали, как выглядит новорожденный сын Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова.
Не секрет, что полтора месяца после появления на свет малыша новоиспеченная мамочка отказывалась не только показывать единственного наследника поклонникам проекта, но и даже называть его имя.
Впрочем, считанные часы назад Алена и Илья решили раскрыть тайну внешности и имени мальчика. За несколько минут буквально все социальные сети облетели видеоролики, на которых запечатлена недавняя фотосессия Рапунцель-младшей и Яббарова.
Нужно сказать, что многим поклонникам «Дома-2» показалось, что малыш является маленькой копией своего отца, однако некоторые зрители, наоборот, уверены, что мальчик похож на маму.
Стоит отметить, что Рапунцель-младшая решила озвучить и имя, которое она дала малышу. Выяснилось, что молодая мамочка назвала первенца Богданом, а отчество и фамилию дала свою.
Отныне мальчика следует величать – Богдан Дмитриевич Савкин. К слову, поклонники реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз поспешили поддержать Алену в решении дать мальчику свою фамилию, так как убеждены, что Яббаров не оценит этого.
Не секрет, что полтора месяца после появления на свет малыша новоиспеченная мамочка отказывалась не только показывать единственного наследника поклонникам проекта, но и даже называть его имя.
Впрочем, считанные часы назад Алена и Илья решили раскрыть тайну внешности и имени мальчика. За несколько минут буквально все социальные сети облетели видеоролики, на которых запечатлена недавняя фотосессия Рапунцель-младшей и Яббарова.
Нужно сказать, что многим поклонникам «Дома-2» показалось, что малыш является маленькой копией своего отца, однако некоторые зрители, наоборот, уверены, что мальчик похож на маму.
«Какой же он милый.. Просто глаз невозможно отвести! Молодчинка, Ален, что все-таки решила сохранить это чудо! Счастья вам и крепкого здоровья!», - продолжают оставлять комментарии подписчики Алены в ее микроблоге.
Стоит отметить, что Рапунцель-младшая решила озвучить и имя, которое она дала малышу. Выяснилось, что молодая мамочка назвала первенца Богданом, а отчество и фамилию дала свою.
Отныне мальчика следует величать – Богдан Дмитриевич Савкин. К слову, поклонники реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз поспешили поддержать Алену в решении дать мальчику свою фамилию, так как убеждены, что Яббаров не оценит этого.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:29