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В эфире «Дома-2» впервые показали лицо сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

На телеканале «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», где впервые показали, как выглядит новорожденный сын Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) и Ильи Яббарова.
В эфире «Дома-2» впервые показали лицо сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Не секрет, что полтора месяца после появления на свет малыша новоиспеченная мамочка отказывалась не только показывать единственного наследника поклонникам проекта, но и даже называть его имя.

Впрочем, считанные часы назад Алена и Илья решили раскрыть тайну внешности и имени мальчика. За несколько минут буквально все социальные сети облетели видеоролики, на которых запечатлена недавняя фотосессия Рапунцель-младшей и Яббарова.
В эфире «Дома-2» впервые показали лицо сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Нужно сказать, что многим поклонникам «Дома-2» показалось, что малыш является маленькой копией своего отца, однако некоторые зрители, наоборот, уверены, что мальчик похож на маму.
«Какой же он милый.. Просто глаз невозможно отвести! Молодчинка, Ален, что все-таки решила сохранить это чудо! Счастья вам и крепкого здоровья!», - продолжают оставлять комментарии подписчики Алены в ее микроблоге.

В эфире «Дома-2» впервые показали лицо сына Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Стоит отметить, что Рапунцель-младшая решила озвучить и имя, которое она дала малышу. Выяснилось, что молодая мамочка назвала первенца Богданом, а отчество и фамилию дала свою.

Отныне мальчика следует величать – Богдан Дмитриевич Савкин. К слову, поклонники реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз поспешили поддержать Алену в решении дать мальчику свою фамилию, так как убеждены, что Яббаров не оценит этого.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:29

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