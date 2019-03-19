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"Пиар на костях": Поклонники призвали Николая Баскова и других звезд не собирать деньги на похороны Юлии Началовой в Instagram

Николай Басков после трагической смерти Юлии Началовой призвал своих коллег помочь семье певицы финансово и морально. Пост певца до сих пор продолжают критиковать поклонники, отметившие, что он и другие звезды просто решили пропиариться за счет светлой памяти об ушедшей.
"Пиар на костях": Поклонники призвали Николая Баскова и других звезд не собирать деньги на похороны Юлии Началовой в Instagram

Николай Басков, Ирина Дубцова, Наталья Подольская и другие звезды запустили своеобразный флешмоб в поддержку светлой памяти о безвременно ушедшей певице Юлии Началовой. "Золотой голос" России практически сразу после новости о смерти звезды призвал своих коллег помочь ее семье. Пост артиста на своих страницах разместили Наталья Подольская, Лолита и другие знаменитости, отметив, что Басков поступает очень правильно.

Пользователи Сети тут же принялись критиковать Николая Баскова, а также остальных деятелей культуры, из-за чего Наталья Подольская даже запретила впервые в жизни писать ей комментарии, а Ирина Дубцова подверглась просто таки огромной волне критики. Звезде указали, что с ее стороны очень некрасиво было сначала писать грустный пост со словами о том, какой замечательной и светлой была Юлия Началова, а на следующий день публиковать видео с вызывающими танцами и весельем.

Не обошли стороной и Николая Баскова. Многие поклонники указали, что при таком огромном желании помочь ему было необязательно делать публикацию в Instagram, где преданные фанаты не смогут пройти мимо и отдадут семье Юлии Началовой последние деньги, ведь многие зарабатывают в сотни раз меньше популярных артистов. Басков даже вступил в перепалку с некоторыми посетителями своей страницы, так как его упрекнули в пиаре на смерти Юлии Началовой.

Тем не менее, шквал критики продолжился и сегодня. Фанаты снова пишут Николаю Баскову, призывая его собраться звездам всем вместе и передать деньги семье певицы, но не указывать счет в банке на своей странице в соцсети. Многие также отметили, что те из знаменитостей, кто действительно хотел помочь семье Юлии Началовой, сделали это без лишней огласки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:17

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