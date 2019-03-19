После ухода с проекта Алёна Рапунцель готова судиться с Ильёй Яббаровым за алименты





Алёна Рапунцель, как оказалось, решила покинуть телестройку «Дом-2». Что именно побудило участницу реалити-шоу пойти на такой шаг, пока неизвестно, но публика считает причиной тому рождение малыша, которого молодая мать и желает оградить от проектной грязи и ругани.Сама Рапунцель призналась в одном из интервью, что уход с проекта не заставит её вернуться в родной город. Пока есть возможность содержать себя и сына Богдана, она останется в столице. Судиться же с Ильёй Яббаровым за алименты девушка настроена в том случае, если он добровольно не согласится помогать ей с малышом деньгами.