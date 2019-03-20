Анна Седокова намекнула поклонникам, что готова к новым отношениям
Певица Анна Седокова намекнула своим поклонникам, что очень устала от одиночества и готова к новым отношениям. В микроблоге Instagram многодетная мать опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в вызывающем леопардовом наряде.
36-летняя артистка написала, что в жизни «на каждого зеленого Шрека найдется своя Фиона, которой будет все равно, какой он». Анна Седокова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе. Некоторые комментаторы были удивлены, что такая роковая красотка после отношений с бизнесменами и спортсменами согласиться на «несуразного Шрека».
Поклонники считают, что певица, которая является сильной и самодостаточной женщиной, предъявляет слишком высокие требования к своим избранникам. Именно поэтому у нее не складывается личная жизнь. Анна Седокова в последнее время неоднократно признавалась, что ей не хватает сильного мужского плеча рядом, заботы и внимания. Поэтому ее новый пост поклонники оценили как призыв сильной половины человечества к действию. Возможно, артистка пересмотрела свои взгляды и ее сердце готово к новому роману.
36-летняя артистка написала, что в жизни «на каждого зеленого Шрека найдется своя Фиона, которой будет все равно, какой он». Анна Седокова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе. Некоторые комментаторы были удивлены, что такая роковая красотка после отношений с бизнесменами и спортсменами согласиться на «несуразного Шрека».
Поклонники считают, что певица, которая является сильной и самодостаточной женщиной, предъявляет слишком высокие требования к своим избранникам. Именно поэтому у нее не складывается личная жизнь. Анна Седокова в последнее время неоднократно признавалась, что ей не хватает сильного мужского плеча рядом, заботы и внимания. Поэтому ее новый пост поклонники оценили как призыв сильной половины человечества к действию. Возможно, артистка пересмотрела свои взгляды и ее сердце готово к новому роману.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:11