Анна Седокова намекнула поклонникам, что готова к новым отношениям

36-летняя артистка написала, что в жизни «на каждого зеленого Шрека найдется своя Фиона, которой будет все равно, какой он». Анна Седокова предстала перед поклонниками в соблазнительном образе. Некоторые комментаторы были удивлены, что такая роковая красотка после отношений с бизнесменами и спортсменами согласиться на «несуразного Шрека».Поклонники считают, что певица, которая является сильной и самодостаточной женщиной, предъявляет слишком высокие требования к своим избранникам. Именно поэтому у нее не складывается личная жизнь. Анна Седокова в последнее время неоднократно признавалась, что ей не хватает сильного мужского плеча рядом, заботы и внимания. Поэтому ее новый пост поклонники оценили как призыв сильной половины человечества к действию. Возможно, артистка пересмотрела свои взгляды и ее сердце готово к новому роману.