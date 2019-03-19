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Ксения Бородина сравнила Филиппа Киркорова с персонажем из «Мёртвых душ» Гоголя Чичиковым

Ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сравнила Филиппа Киркорова с персонажем из «Мёртвых душ» Гоголя. Знаменитость случайно наткнулась на изображение героя по имени Павел Чичиков, о чём тут же сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram.
Ксения Бородина сравнила Филиппа Киркорова с персонажем из «Мёртвых душ» Гоголя Чичиковым

Популярная ведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам в Instagram, что нашла в произведении «Мёртвые души» Николая Гоголя едва ли не близнеца нынешнего поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Звезда показала в микроблоге фотографию одной из страниц книги, где и был изображён тот самый Павел Чичиков.
Ксения Бородина сравнила Филиппа Киркорова с персонажем из «Мёртвых душ» Гоголя Чичиковым

Подписчики Бородиной сразу поддержали её, отметив, что сравнение Киркорова с Чичиковым очень точное, ведь похожи они не только внешне, но и имеют одинаковые предпочтения в одежде. Как отреагировал на такое сходство с персонажем Гоголя сам поп-король, пока не ясно, но публика надеется, что тот достойно ответит на неожиданную находку ведущей «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:27

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