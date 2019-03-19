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В Сети обнародовали первые снимки нового BMW M2 CS

В Сети появились первые снимки нового купе BMW M2 CS. Фотошпионам удалось запечатлеть автомобиль во время дорожных испытаний в Швеции.
В Сети обнародовали первые снимки нового BMW M2 CS

Судя по опубликованным кадрам, продукт баварского концерна выглядит весьма стильно. Полное отсутствие маскировки является показателем того, что создатели в принципе довольны существующим экстерьером.

Новый M2 CS, предположительно, оснастят 6-цилиндровым турбированным двигателем с отдачей 445 "лошадей", приводящимся в движение АКПП с двойным сцеплением и "механикой". Эксперты полагают, что в будущем может появиться более облегченная и более мощная версия BMW Track Cup, предназначенная для гоночных трасс.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:40

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