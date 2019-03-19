Режиссер Хотиненко соболезнует родным по поводу кончины Хуциева
Режиссер Владимир Хотиненко, как сообщает Nation News, соболезнует родным по поводу кончины своего коллеги - Марлена Хуциева. Известно, что именитый режиссер умер на 94-том году жизни в столичной больнице.
Члены Союза кинематографистов пока не предоставили информацию по поводу даты и времени проведения похорон народного артиста. Вероятнее всего, поклонники смогут попрощаться с Марленом Хуциевым в здании Дома кино.
Создателя картины «Застава Федора» накануне госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам врачей, Марлен Хуциев уже был в полуобморочном состоянии, поэтому его поместили в реанимацию. Медики рассказали, что у гениального режиссера по неназванным причинам открылось внутреннее кровотечение.
Владимир Хотиненко дал интервью корреспонденту по поводу кончины своего коллеги. По словам режиссера, такой уникальной личности как Марлен Хуциев больше нет в мире. Хотиненко считает, что автор «Весны на Заречной улице» обладал невероятно мощной энергетикой. Несмотря на его непростой характер, умерший режиссер запомнился всем своей справедливостью и добротой. Он обладал невероятным жизнелюбием, поэтому до последнего трудился. Его последней картиной стала «Невечерняя». Эта работа не завершена, но те моменты, которые удалось увидеть Владимиру Хотиненко, режиссер считает невероятными.
Члены Союза кинематографистов пока не предоставили информацию по поводу даты и времени проведения похорон народного артиста. Вероятнее всего, поклонники смогут попрощаться с Марленом Хуциевым в здании Дома кино.
Создателя картины «Застава Федора» накануне госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам врачей, Марлен Хуциев уже был в полуобморочном состоянии, поэтому его поместили в реанимацию. Медики рассказали, что у гениального режиссера по неназванным причинам открылось внутреннее кровотечение.
Владимир Хотиненко дал интервью корреспонденту по поводу кончины своего коллеги. По словам режиссера, такой уникальной личности как Марлен Хуциев больше нет в мире. Хотиненко считает, что автор «Весны на Заречной улице» обладал невероятно мощной энергетикой. Несмотря на его непростой характер, умерший режиссер запомнился всем своей справедливостью и добротой. Он обладал невероятным жизнелюбием, поэтому до последнего трудился. Его последней картиной стала «Невечерняя». Эта работа не завершена, но те моменты, которые удалось увидеть Владимиру Хотиненко, режиссер считает невероятными.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00