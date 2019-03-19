Режиссер Хотиненко соболезнует родным по поводу кончины Хуциева





Члены Союза кинематографистов пока не предоставили информацию по поводу даты и времени проведения похорон народного артиста. Вероятнее всего, поклонники смогут попрощаться с Марленом Хуциевым в здании Дома кино.Создателя картины «Застава Федора» накануне госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам врачей, Марлен Хуциев уже был в полуобморочном состоянии, поэтому его поместили в реанимацию. Медики рассказали, что у гениального режиссера по неназванным причинам открылось внутреннее кровотечение.Владимир Хотиненко дал интервью корреспонденту по поводу кончины своего коллеги. По словам режиссера, такой уникальной личности как Марлен Хуциев больше нет в мире. Хотиненко считает, что автор «Весны на Заречной улице» обладал невероятно мощной энергетикой. Несмотря на его непростой характер, умерший режиссер запомнился всем своей справедливостью и добротой. Он обладал невероятным жизнелюбием, поэтому до последнего трудился. Его последней картиной стала «Невечерняя». Эта работа не завершена, но те моменты, которые удалось увидеть Владимиру Хотиненко, режиссер считает невероятными.