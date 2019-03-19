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Экспериментаторы проверили на достоверность ещё одно фаталити из Mortal Kombat 11

Авторы телешоу The Science of Mortal Kombat решили проверить на достоверность очередное фаталити из популярной игры Mortal Kombat 11. Они выложили в Сеть очередной ролик.
Экспериментаторы проверили на достоверность ещё одно фаталити из Mortal Kombat 11

Героем выпуска стал опять Саб-Зиро со своим грозным ледяным топором. Хотя его оружие и выглядит довольно смертоносно, а также внушительно, оно вызывает массу вопросов. Как известно, лёд является далеко не самым прочным материалом. Во время удара есть большой шанс потерять орудие и не убить врага. Данные опасения в итоге подтвердились на практике. Из видео видно, что орудие, созданное из замерзшей воды, не смогло разрубить желатиновую голову. Инструмент сломался «на подходе» к ней.

В ходе второй попытки удар был всё же нанесён, однако сильных повреждений ледяной топор нанести не смог. Поэтому эксперты сделали вывод, что Саб-Зиро, если бы и смог «шинковать» своих врагов данным орудием, то ему бы пришлось воспользоваться магией.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:54

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