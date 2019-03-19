Экспериментаторы проверили на достоверность ещё одно фаталити из Mortal Kombat 11





Героем выпуска стал опять Саб-Зиро со своим грозным ледяным топором. Хотя его оружие и выглядит довольно смертоносно, а также внушительно, оно вызывает массу вопросов. Как известно, лёд является далеко не самым прочным материалом. Во время удара есть большой шанс потерять орудие и не убить врага. Данные опасения в итоге подтвердились на практике. Из видео видно, что орудие, созданное из замерзшей воды, не смогло разрубить желатиновую голову. Инструмент сломался «на подходе» к ней.В ходе второй попытки удар был всё же нанесён, однако сильных повреждений ледяной топор нанести не смог. Поэтому эксперты сделали вывод, что Саб-Зиро, если бы и смог «шинковать» своих врагов данным орудием, то ему бы пришлось воспользоваться магией.