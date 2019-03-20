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Chevrolet готовит к дебюту новый бюджетный седан Onix с двумя агрегатами

Автоконцерн General Motors готовит к дебюту на автовыставке в Китае очередную новинку. Речь идет о бюджетном седане Chevrolet Onix, укомплектованном двумя агрегатами.
Chevrolet готовит к дебюту новый бюджетный седан Onix с двумя агрегатами

Компания показала первый тизер недорогого автомобиля. Судя по кадрам, седан представляет "оспортивленную" версию Redline. Onix, в отличие от стандарта, имеет ярко-красные декоративные элементы. Контрастные вставки стали украшением корпусов боковых зеркал, радиаторной решетки и колесных дисков. На китайском языке новинка получила название Cavalier Onix, что позиционирует модель как авто следующего поколения.

Длина бюджетника составляет 4 474 мм, а расстояние между осями - 2 600 мм. Под капотом марки установили бензиновый турбированный двигатель с объемом один литр и мощностью 116 "лошадок", а также "атмосферник" в 1,6 литра с отдачей в 103 лошадиных силы. Информации о трансмиссии пока нет.

Дебют Chevrolet Onix должен состояться в скором времени. Точная стоимость модели будет известна после презентации, однако эксперты уверены, что она не будет сильно отличаться от цены на Cavalier, составляющей более 760 тысяч рублей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:11

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