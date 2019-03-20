Chevrolet готовит к дебюту новый бюджетный седан Onix с двумя агрегатами
Автоконцерн General Motors готовит к дебюту на автовыставке в Китае очередную новинку. Речь идет о бюджетном седане Chevrolet Onix, укомплектованном двумя агрегатами.
Компания показала первый тизер недорогого автомобиля. Судя по кадрам, седан представляет "оспортивленную" версию Redline. Onix, в отличие от стандарта, имеет ярко-красные декоративные элементы. Контрастные вставки стали украшением корпусов боковых зеркал, радиаторной решетки и колесных дисков. На китайском языке новинка получила название Cavalier Onix, что позиционирует модель как авто следующего поколения.
Длина бюджетника составляет 4 474 мм, а расстояние между осями - 2 600 мм. Под капотом марки установили бензиновый турбированный двигатель с объемом один литр и мощностью 116 "лошадок", а также "атмосферник" в 1,6 литра с отдачей в 103 лошадиных силы. Информации о трансмиссии пока нет.
Дебют Chevrolet Onix должен состояться в скором времени. Точная стоимость модели будет известна после презентации, однако эксперты уверены, что она не будет сильно отличаться от цены на Cavalier, составляющей более 760 тысяч рублей.
Компания показала первый тизер недорогого автомобиля. Судя по кадрам, седан представляет "оспортивленную" версию Redline. Onix, в отличие от стандарта, имеет ярко-красные декоративные элементы. Контрастные вставки стали украшением корпусов боковых зеркал, радиаторной решетки и колесных дисков. На китайском языке новинка получила название Cavalier Onix, что позиционирует модель как авто следующего поколения.
Длина бюджетника составляет 4 474 мм, а расстояние между осями - 2 600 мм. Под капотом марки установили бензиновый турбированный двигатель с объемом один литр и мощностью 116 "лошадок", а также "атмосферник" в 1,6 литра с отдачей в 103 лошадиных силы. Информации о трансмиссии пока нет.
Дебют Chevrolet Onix должен состояться в скором времени. Точная стоимость модели будет известна после презентации, однако эксперты уверены, что она не будет сильно отличаться от цены на Cavalier, составляющей более 760 тысяч рублей.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:11