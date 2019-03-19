В России хотят реализовать проект «криогенной авиации»
В России намерены реализовать проект «криогенной авиации», так как для этого есть все необходимые технологические возможности. «Водородный» истребитель нового поколения сможет развивать гиперзвуковую скорость.
Российские ученые длительное время работали над тем, чтобы создать для авиации гибридную силовую установку. Исследования показали, что такая задача под силу только водородным агрегатам, которые будут работать на криогенном топливе. Благодаря этому истребители смогут летать в обычном режиме, но если появится необходимость – выйти в ближний космос.
Специалистами был создан силовой агрегат НК-88. Этот водородный двигатель еще в 1988 году испытали на модели самолета Ту-155. Спустя четыре года ученые протестировали гиперзвуковой водородный двигатель, который показал достойные результаты. Эти наработки стали основой для проекта «криогенной авиации». В 2005 году в рамках проведения выставки МАКС был презентован макет гиперзвукового аппарата под названием «Игла».
У российских специалистов есть все шансы создать гиперзвуковой истребитель шестого поколения, так как они обладают необходимыми техническими возможностями и наработками предыдущих поколений, сообщает издание "ПолитЭксперт".
Российские ученые длительное время работали над тем, чтобы создать для авиации гибридную силовую установку. Исследования показали, что такая задача под силу только водородным агрегатам, которые будут работать на криогенном топливе. Благодаря этому истребители смогут летать в обычном режиме, но если появится необходимость – выйти в ближний космос.
Специалистами был создан силовой агрегат НК-88. Этот водородный двигатель еще в 1988 году испытали на модели самолета Ту-155. Спустя четыре года ученые протестировали гиперзвуковой водородный двигатель, который показал достойные результаты. Эти наработки стали основой для проекта «криогенной авиации». В 2005 году в рамках проведения выставки МАКС был презентован макет гиперзвукового аппарата под названием «Игла».
У российских специалистов есть все шансы создать гиперзвуковой истребитель шестого поколения, так как они обладают необходимыми техническими возможностями и наработками предыдущих поколений, сообщает издание "ПолитЭксперт".
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:16