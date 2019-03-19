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Роман Гриценко заявил, что отношения с Ириной Пинчук будут красивыми

Участник нашумевшего проекта «Дом-2» Роман Гриценко заявил, что его отношения с Ириной Пинчук будут красивыми во всех смыслах. Молодой человек уверен — лёгкость и удовольствие от общения друг с другом сохранятся надолго.
Роман Гриценко заявил, что отношения с Ириной Пинчук будут красивыми

Не так давно Роман Гриценко снова вернулся в стены «Дома-2», а теперь признался, что причиной его прихода стала именно Ирина Пинчук. Несколько недель пара просто общалась на разные темы в переписках, но в какой-то момент оба поняли, что вместе им лучше, чем по отдельности.
Роман Гриценко заявил, что отношения с Ириной Пинчук будут красивыми

Ради девушки Роман Гриценко решился снова стать участником «Дома-2» и уже заявил, что их с Ириной Пинчук отношения будут красивыми во всех смыслах. Парень настроен на романтику, бесконечные разговоры, смех и искренность в паре с новой возлюбленной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:49

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