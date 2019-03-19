В РФ прошла презентация смартфона Honor 10i с NFC и тройной задней камерой
Одна из крупнейших компаний Huawei презентовала для рынка России смартфон среднего класса Honor 10i. Его главной особенностью является редкая для моделей такого класса тройная задняя камера
Устройство имеет три модуля на 2, 8 и 24 Мп, соответственно и апертура f/2.4, f/2.4 и f/1.8. Первая камера предназначена для получения эффекта размытого фона, а вторая имеет широкоугольный объектив.
«Сердцем» Honor 10i выступает 8-ядерный чипсет Kirin 710, который работает в связке с 4 Гбайт ОП и 128 Гбайт флеш-памятью. Есть и слот для MicroSD. Он совмещен с одним из гнезд для сим-карт.
Размер экрана составляет 6,21 дюймов. Он выполнен по технологии IPS. Разрешение дисплея - 2340 х 1080 пикселей. Также в Honor 10i есть 32-мегапиксельная фронталка, сканер, читающий отпечатки пальцев, аккумулятор на 3400 мАч и чип NFC. Работает он на ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.1.
Известно, что заказы на новинку в РФ начнут принимать с 22 марта. Тогда же станет известна и стоимость модели.
Устройство имеет три модуля на 2, 8 и 24 Мп, соответственно и апертура f/2.4, f/2.4 и f/1.8. Первая камера предназначена для получения эффекта размытого фона, а вторая имеет широкоугольный объектив.
«Сердцем» Honor 10i выступает 8-ядерный чипсет Kirin 710, который работает в связке с 4 Гбайт ОП и 128 Гбайт флеш-памятью. Есть и слот для MicroSD. Он совмещен с одним из гнезд для сим-карт.
Размер экрана составляет 6,21 дюймов. Он выполнен по технологии IPS. Разрешение дисплея - 2340 х 1080 пикселей. Также в Honor 10i есть 32-мегапиксельная фронталка, сканер, читающий отпечатки пальцев, аккумулятор на 3400 мАч и чип NFC. Работает он на ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.1.
Известно, что заказы на новинку в РФ начнут принимать с 22 марта. Тогда же станет известна и стоимость модели.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:25