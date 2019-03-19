В РФ прошла презентация смартфона Honor 10i с NFC и тройной задней камерой





Устройство имеет три модуля на 2, 8 и 24 Мп, соответственно и апертура f/2.4, f/2.4 и f/1.8. Первая камера предназначена для получения эффекта размытого фона, а вторая имеет широкоугольный объектив.«Сердцем» Honor 10i выступает 8-ядерный чипсет Kirin 710, который работает в связке с 4 Гбайт ОП и 128 Гбайт флеш-памятью. Есть и слот для MicroSD. Он совмещен с одним из гнезд для сим-карт.Размер экрана составляет 6,21 дюймов. Он выполнен по технологии IPS. Разрешение дисплея - 2340 х 1080 пикселей. Также в Honor 10i есть 32-мегапиксельная фронталка, сканер, читающий отпечатки пальцев, аккумулятор на 3400 мАч и чип NFC. Работает он на ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.1.Известно, что заказы на новинку в РФ начнут принимать с 22 марта. Тогда же станет известна и стоимость модели.