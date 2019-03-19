Эксперт прокомментировал причину неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева
Эксперт, который является доцентом РЭУ им. Плеханова, прокомментировал причину столь неожиданной отставки казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева. Александр Перенджиев рассказал, почему глава Казахстана решил сложить полномочия.
Нурсултан Назарбаев обратился к своему народу во время прямого эфира на телевидении. Президент Казахстана сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, складывает полномочия в качестве главы государства. При этом, политик подписал сегодня, 19 марта, свой последний указ в этой должности.
Вероятнее всего, временно исполнять его обязанности будет Касым-Жомарт Токаев, который сейчас занимает пост спикера Сената Парламента. По словам эксперта Александра Перенджиева, нынешний глава государства мог просто устать от власти, так как является достаточно пожилым человеком. Доцент РЭУ им. Плеханова подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев не хочет, чтобы его сердце остановилось прямо на рабочем месте. Ему кажется, что политик в конце жизни просто решил побыть обычным человеком. Естественно, он сохранит основные сферы влияния, но над ним не будет нависать бремя государственных дел, сообщает издание "Слово и Дело".
Нурсултан Назарбаев обратился к своему народу во время прямого эфира на телевидении. Президент Казахстана сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, складывает полномочия в качестве главы государства. При этом, политик подписал сегодня, 19 марта, свой последний указ в этой должности.
Вероятнее всего, временно исполнять его обязанности будет Касым-Жомарт Токаев, который сейчас занимает пост спикера Сената Парламента. По словам эксперта Александра Перенджиева, нынешний глава государства мог просто устать от власти, так как является достаточно пожилым человеком. Доцент РЭУ им. Плеханова подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев не хочет, чтобы его сердце остановилось прямо на рабочем месте. Ему кажется, что политик в конце жизни просто решил побыть обычным человеком. Естественно, он сохранит основные сферы влияния, но над ним не будет нависать бремя государственных дел, сообщает издание "Слово и Дело".
Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:03