АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Эксперт прокомментировал причину неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева

Эксперт, который является доцентом РЭУ им. Плеханова, прокомментировал причину столь неожиданной отставки казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева. Александр Перенджиев рассказал, почему глава Казахстана решил сложить полномочия.
Эксперт прокомментировал причину неожиданной отставки Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев обратился к своему народу во время прямого эфира на телевидении. Президент Казахстана сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, складывает полномочия в качестве главы государства. При этом, политик подписал сегодня, 19 марта, свой последний указ в этой должности.

Вероятнее всего, временно исполнять его обязанности будет Касым-Жомарт Токаев, который сейчас занимает пост спикера Сената Парламента. По словам эксперта Александра Перенджиева, нынешний глава государства мог просто устать от власти, так как является достаточно пожилым человеком. Доцент РЭУ им. Плеханова подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев не хочет, чтобы его сердце остановилось прямо на рабочем месте. Ему кажется, что политик в конце жизни просто решил побыть обычным человеком. Естественно, он сохранит основные сферы влияния, но над ним не будет нависать бремя государственных дел, сообщает издание "Слово и Дело".



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Жалко не было": Дана Борисова странно
В Йемене обнаружены древние надписи с
Режиссер Хотиненко соболезнует родным
Экспериментаторы проверили на
В Сети появились слухи о второй
Ученые назвали шесть весомых причин,
Алла Пугачева поздравила Валерия
В Сети обнародовали первые снимки
Сауна, бассейн, гардеробные: как
Новый российский пулемет калибра 7,62
Ксения Бородина купила книги в красивом
После ухода с проекта Алёна Рапунцель
В эфире «Дома-2» впервые показали лицо
Ксения Бородина сравнила Филиппа
В РФ прошла презентация смартфона Honor
"Пиар на костях": Поклонники призвали
В России хотят реализовать проект
В Австралии обнаружили уникальную
Эксперт прокомментировал причину
Ирина Пинчук собрала на проекте сразу 4
Ольга Рапунцель опять стала нецензурно
Роман Гриценко заявил, что отношения с
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Просмотреть все новости