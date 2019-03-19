Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина продолжает провоцировать Ксению Бородину на очередные оскорбления

«Бородуля, если бы не канал «ТНТ» и проект «Дом-2», была бы никем! Так чем она то лучше меня? Может вы мне объясните?», – заявила бывшая участница «Дома-2» в прямом эфире.





По словам телезнаменитости, она не намерена сдаваться и хочет, чтобы Ксения Бородина ответила за все те слова, которыми она ее обозвала на всю Россию.Не секрет, что не так давно Сударкина написала в правоохранительные органы заявление на Бородину. Тогда Ольга заявила, что любыми способами хочет отстоять свою честь и достоинство.Впрочем, до сих пор Ксения не понесла наказание. Сейчас Сударкина заявляет, что Бородина продолжает ставить ей палки в колеса и даже «заплатила» полиции, чтобы те случайно потеряли ее заявление.Считанные часы назад Ольга в очередной раз вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором решила опять спровоцировать Ксению на оскорбления в свой адрес. Сударкина отметила, что Бородина ничем не отличается от нее, ведь ведущая «Дома-2» в свои 36 ничего не добилась самостоятельно.Ольга подметила, что Ксению сделало знаменитой руководство реалити-шоу «Дом-2» и телеканал «ТНТ», которым она должна быть благодарна.К слову, не все поддерживают стремление Сударкиной «наказать» Бородину за оскорбления, однако большинство зрителей уверены, что девушка все делает правильно.