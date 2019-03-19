Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro выйдет в продажу по цене в $90
Недавно представили бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro за $90. Его оснастили операционкой Android 8.1 Oreo, двойной камерой, выделенным аудиоусилителем, широкоформатным экраном, сканером отпечатков пальцев.
Версия S10 Pro оснащается IPS-экраном на 5,7 дюймов со специальным вырезом под динамик, а также фронтальную камеру. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3350 мАч. Имеется возможность установки одновременно двух SIM-карт, а также microSD на 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев обеспечивает быструю разблокировку смартфона, поддерживая функцию распознавания лица. В устройстве предусматривается 3,5-мм разъём для наушников, а также усилитель AW8736.
Модель работает на базе четырёхъядерного процессора MediaTek MT6739 на 1,3 ГГц. В устройстве ОЗУ достигает 2 ГБ, а ПЗУ - на 16 Гб. Разрешение основной двойной камеры составляет 16+5 Мп, а фронтальной камеры - 8 Мп.
Версия S10 Pro оснащается IPS-экраном на 5,7 дюймов со специальным вырезом под динамик, а также фронтальную камеру. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3350 мАч. Имеется возможность установки одновременно двух SIM-карт, а также microSD на 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев обеспечивает быструю разблокировку смартфона, поддерживая функцию распознавания лица. В устройстве предусматривается 3,5-мм разъём для наушников, а также усилитель AW8736.
Модель работает на базе четырёхъядерного процессора MediaTek MT6739 на 1,3 ГГц. В устройстве ОЗУ достигает 2 ГБ, а ПЗУ - на 16 Гб. Разрешение основной двойной камеры составляет 16+5 Мп, а фронтальной камеры - 8 Мп.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:46