АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Появились сравнительные характеристики iPad Air 2019 и iPad Pro 2017

Корпорация Apple представила 10,5-дюймовый iPad Air, выступающий как приемник снятого с производства iPad Pro второго поколения. Аналитики ресурса MacRumors решили сравнить технические особенности планшетов, отметив их отличия в цене.
Появились сравнительные характеристики iPad Air 2019 и iPad Pro 2017

Новый iPad Air оценен разработчиками в сумму примерно от $500, что на $150 ниже стоимости iPad Pro 2017-го. Новинка, как и предшественник, обладает вариациями с памятью на 64 ГБ или 256 ГБ, но в ней отсутствует возможность добавления объема хранилища до 512 ГБ. Модели идентичны по параметрам, внешнему виду и толщине, имеют 10,5-дюймовый Retina-экран, отличающийся лишь частотой обновления (iPad Air - 60 Гц, iPad Pro - 120 Гц).

Оба «яблочных» планшета оснащены сенсорной кнопкой «Home» с Touch ID, портом Lightning, разъемом для наушников. В новом устройстве есть два динамика, а в предшественнике - четыре. iPad Air наделен технологией Neural Engine, ответственной за связь с ИИ, и базируется на чипе Apple A12 Bionic, превосходящем по скорости A10 X Fusion в iPad Pro. Гаджеты, согласно тестам Apple, могут функционировать в автономном режиме до 10 часов. В планшетах одинаковые селфи-камеры на 7 Мп, а основная в новинке имеет модуль уже не 12, а 8 Мп, без оптической стабилизации, вспышки и фокусировки. Модель 2019-го оснастили передовым LTE-модемом Gigabit, обеспечивающим высокую скорость передачи данных.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Subaru начала продажи обновленного
Появились сравнительные характеристики
Астрономы впервые увидели зарождение
В Москве на актёра из сериала «Универ»
Ксения Собчак с сыном Платоном посетила
Батарея Moonfish зарядила iPhone на
Ученые: Предвестником рака легких может
После смерти Юлии Началовой Дана
«Озорная девчонка»: Анфиса Чехова сняла
Телескоп «Hubble» сфотографировал
Новое поколение Fiat 500 будет
"Почувствовала себя посудомойкой":
Ксения Собчак и Алена Водонаева не
Сергей Пенкин рассказал, как он убедил
На Ставрополье женщина избивала и
В Воронежской области найдено тело
В Подмосковье мальчик несколько дней
На Марсе ученые впервые зафиксировали
Анна Семенович не понравилась фанатам в
Ксения Собчак поразилась фильмом о
Стало известно, кто заменит Нурсултана
Президент Казахстана Нурсултан
Искусственное Солнце: Прорыв в мире
65-летняя Елена Проклова появилась в
Названы способы превращения обычного
Флагман Huawei P30 "засветился" в
Николь Кузнецова рассказала о
В Сети рассекретили характеристики
Просмотреть все новости