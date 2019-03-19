Появились сравнительные характеристики iPad Air 2019 и iPad Pro 2017





Новый iPad Air оценен разработчиками в сумму примерно от $500, что на $150 ниже стоимости iPad Pro 2017-го. Новинка, как и предшественник, обладает вариациями с памятью на 64 ГБ или 256 ГБ, но в ней отсутствует возможность добавления объема хранилища до 512 ГБ. Модели идентичны по параметрам, внешнему виду и толщине, имеют 10,5-дюймовый Retina-экран, отличающийся лишь частотой обновления (iPad Air - 60 Гц, iPad Pro - 120 Гц).Оба «яблочных» планшета оснащены сенсорной кнопкой «Home» с Touch ID, портом Lightning, разъемом для наушников. В новом устройстве есть два динамика, а в предшественнике - четыре. iPad Air наделен технологией Neural Engine, ответственной за связь с ИИ, и базируется на чипе Apple A12 Bionic, превосходящем по скорости A10 X Fusion в iPad Pro. Гаджеты, согласно тестам Apple, могут функционировать в автономном режиме до 10 часов. В планшетах одинаковые селфи-камеры на 7 Мп, а основная в новинке имеет модуль уже не 12, а 8 Мп, без оптической стабилизации, вспышки и фокусировки. Модель 2019-го оснастили передовым LTE-модемом Gigabit, обеспечивающим высокую скорость передачи данных.