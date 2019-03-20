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В Сети появились качественные снимки смартфона OnePlus 7

На просторах интернета появились качественные снимки флагманского смартфона OnePlus 7. Он предстал в трех вариантах градиентной окраски корпуса - черном с желтым, пурпурном или голубом.
В Сети появились качественные снимки смартфона OnePlus 7

Рендер подтверждает информацию о наличии тройной тыльной камеры и выдвижной фронтальной. Устройство также имеет 6,5-дюймовый дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ ОП и 128/256 ГБ флэш-памяти, поддержку быстрой зарядки OnePlus WARP Charge, а также защиту от пыли и влаги согласно степени IP68.

Компания планирует официально представить OnePlus 7 в начале лета 2019 года. Стоимость флагмана пока неизвестна.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:11

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