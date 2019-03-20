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Алёна Шишкова и Тимати устроили дочери вечеринку в стиле "Алисы в стране чудес" в честь 5-летия

Алёна Шишкова и Тимати устроили дочери вечеринку в честь дня рождения и первого юбилея. В подарок наследница музыканта получила необычное сказочное видео.
Алёна Шишкова и Тимати устроили дочери вечеринку в стиле "Алисы в стране чудес" в честь 5-летия

Шишкова рассказала на своей странице в Instagram, как она подготовилась к празднованию дня рождения своей дочки Алисы. Утром девочку встретила комната, полная воздушных шаров и букет белых роз. Вместе с Тимати модель организовала вечеринку, гости которой получили необычные видеоприглашения.

Именинница стала героиней "Алисы в стране чудес" и через кроличью нору попала в волшебную страну. К поздравлениям присоединились также брат Тимати и его мать Симона Юнусова.

Напомним, звёздная бабушка обожает внучку и постоянно посвящает ей посты в соцсети. Поклонники Юнусовой предполагают, что она не одобряет отношения сына с Анастасией Решетовой, поскольку была сторонницей его свадьбы с Шишковой.

Тем не менее, прожив вместе несколько лет и родив дочь, знаменитости разошлись. С Алисой Тимами часто видится, однако не против завести ещё одного ребёнка.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:11

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