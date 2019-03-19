Батарея Moonfish зарядила iPhone на 100% за 40 минут
Специалисты рассказали о возможностях портативной батареи Moonfish. Благодаря ей удалось полностью зарядить iPhone за 40 минут.
Павербанк доступен в двух корпусах. Один выполнен в ярком стиле, а другой отличается минимализмом. У пользователя есть возможность выбрать оптимальную силу тока зарядки для каждого из подключённых устройств, благодаря тому, что Moonfish использует контроллер Smart IC. Девайс позволяет заряжать одновременно 3 гаджета с помощью порта Type-C и двух USB. Максимальная мощность на выходе составляет 2,4 А/5 Вт.
На боковой поверхности расположены 4 оптических индикатора для контроля заряда портативной батареи. В них использованы элементы ограниченной яркости. Весит павербанк 190 граммов и имеет небольшие размеры, что позволяет его носить с собой в сумке или кармане. Стоимость девайса Moonfish составляет около 5 тыс. рублей.
Павербанк доступен в двух корпусах. Один выполнен в ярком стиле, а другой отличается минимализмом. У пользователя есть возможность выбрать оптимальную силу тока зарядки для каждого из подключённых устройств, благодаря тому, что Moonfish использует контроллер Smart IC. Девайс позволяет заряжать одновременно 3 гаджета с помощью порта Type-C и двух USB. Максимальная мощность на выходе составляет 2,4 А/5 Вт.
На боковой поверхности расположены 4 оптических индикатора для контроля заряда портативной батареи. В них использованы элементы ограниченной яркости. Весит павербанк 190 граммов и имеет небольшие размеры, что позволяет его носить с собой в сумке или кармане. Стоимость девайса Moonfish составляет около 5 тыс. рублей.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:50